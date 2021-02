Classifica Sei Nazioni rugby 2021: risultati e calendario. Il Galles trova il terzo successo (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Sei Nazioni 2021 di rugby è scattato il 6 febbraio ed ha visto subito l’esordio casalingo dell’Italia, che ha ospitato la Francia, vittoriosa per 10-50. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa dell’Inghilterra, vincente 41-18 il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli azzurri, che ospitano l’Irlanda il 27 febbraio, perdendo per 10-48. Altra settimana di pausa ed ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il Galles, poi ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. L’Italia giocherà i match interni allo Stadio Olimpico di Roma, inoltre tutte le partite degli azzurri si giocheranno di sabato alle ore 15.15 italiane. calendario SEI Nazioni rugby 2021 I giornata 06 febbraio 15:15 Italia-Francia ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Seidiè scattato il 6 febbraio ed ha visto subito l’esordio casalingo dell’Italia, che ha ospitato la Francia, vittoriosa per 10-50. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa dell’Inghilterra, vincente 41-18 il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli azzurri, che ospitano l’Irlanda il 27 febbraio, perdendo per 10-48. Altra settimana di pausa ed ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il, poi ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. L’Italia giocherà i match interni allo Stadio Olimpico di Roma, inoltre tutte le partite degli azzurri si giocheranno di sabato alle ore 15.15 italiane.SEII giornata 06 febbraio 15:15 Italia-Francia ...

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Sei un Galles tritasassi: batte anche l'Inghilterra ed è solo in testa Duro colpo per l'Inghilterra. Il Galles vince a Cardiff 40 - 24 nella terza giornata del Sei Nazioni: terza vittoria consecutiva, dopo quelle su Irlanda e Scozia, per la squadra del c.t. ...classifica ...

Rugby - La classifica del Sei Nazioni 2021 dopo le prime due giornate OnRugby Sei Nazioni, l’Italia si arrende all’Irlanda: 30mo ko consecutivo Terza sconfitta consecutiva per l`Italia nel Guinness Sei Nazioni 2021. Per gli azzurri si tratta del 30mo ko consecutivo. All`Olimpico gli Azzurri di Franco Smith si arrendono all`Irlanda 48-10 dopo ...

