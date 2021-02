Chiusura scuole, protesta la Lega: “Nelle aree interne contagi bassi” (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “No alla Chiusura indiscriminata di tutte le scuole della regione”. È questa la richiesta dei consiglieri del gruppo regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro rivolta al presidente Vincenzo De Luca. “Siamo profondamente convinti che la salute vada tutelata sempre ma è evidente che il virus non abbia colpito tutti i territori della nostra regione allo stesso modo. In molte aree interne delle province ci sono tantissimi comuni dove, a dire di molto amministratori, per basso numero della popolazione e per naturale distanziamento geografico dai grossi centri abitativi, non si paventato particolari allarmismi dovuti al Covid. Chiediamo dunque al presidente De Luca di condividere i dati del CTS per meglio comprendere la reale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “No allaindiscriminata di tutte ledella regione”. È questa la richiesta dei consiglieri del gruppo regionale dellain Campania Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro rivolta al presidente Vincenzo De Luca. “Siamo profondamente convinti che la salute vada tutelata sempre ma è evidente che il virus non abbia colpito tutti i territori della nostra regione allo stesso modo. In moltedelle province ci sono tantissimi comuni dove, a dire di molto amministratori, per basso numero della popolazione e per naturale distanziamento geografico dai grossi centri abitativi, non si paventato particolari allarmismi dovuti al Covid. Chiediamo dunque al presidente De Luca di condividere i dati del CTS per meglio comprendere la reale ...

