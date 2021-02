Chiara Ferragni: nuova linea di occhiali (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo aver stretto alcune recenti collaborazione con brand come Monnalisa (per l’abbigliamento bambini) e Pigna (per cancelleria varia) Chiara Ferragni ha intrapreso una nuova partnership. Con Luxottica, infatti, darà vita alla sua prima linea di occhiali da sole. Di recente Chiara Ferragni è stata coinvolta in quello che si può definire un vero e proprio scandalo. La famosa imprenditrice digitale, infatti, è stata costretta a ritirare dal mercato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo aver stretto alcune recenti collaborazione con brand come Monnalisa (per l’abbigliamento bambini) e Pigna (per cancelleria varia)ha intrapreso unapartnership. Con Luxottica, infatti, darà vita alla sua primadida sole. Di recenteè stata coinvolta in quello che si può definire un vero e proprio scandalo. La famosa imprenditrice digitale, infatti, è stata costretta a ritirare dal mercato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Il Covid le strappa in una settimana mamma e sorella: e un'amica lancia un crowdfunding per salvare la sua enoteca 'Non sapevo se avrebbe funzionato, insomma non ho certo i contatti e la fama di Chiara Ferragni. E invece in un week end abbiamo raccolto 10mila euro. Quei soldi serviranno a salvare il locale, a ...

Bellenger, le aquile e i tacchini E non ha nessuna relazione con il grand tour di Chiara Ferragni dagli Uffizi al Marta di Taranto, che non ho guardato con snobismo, a differenza di tanti miei colleghi e amici. A Capodimonte è ...

Chiara Ferragni: l'attesa di 'Baby girl' tra ecografie, Sanremo e uova di Pasqua

Chiara Ferragni: nuova linea di occhiali
Dopo aver stretto alcune recenti collaborazione con brand come Monnalisa (per l'abbigliamento bambini) e Pigna (per cancelleria varia) Chiara

Enrico Brignano e Flora Canto: un amore da sogno Flora Canto si aggiunge alla lista delle mamme vip di questo periodo. Tra Belen, Chiara Ferragni e Cristina Chiabotto, la presentatrice romana ha rivelato la notizia con una foto sul suo profilo ...

