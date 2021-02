Chi è Rosalinda Cannavò – Adua Del Vesco: Età, Fidanzato Giuliano, Zenga e Instagram (Di sabato 27 febbraio 2021) Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, è un’ attrice di 28 anni nata a Messina, nota per la fiction L’Onore e Il Rispetto. Ex di facciata di Gabriel Garko, Adua ha sofferto di anoressia e ne è uscita grazie al Fidanzato Giuliano. Da Settembre è una concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 5 . Rosalinda / Adua si è avvicinata molto a Dayane Mello scambiandosi con lei diversi baci al confine tra amore e amicizia. Successivamente si è avvicinata ad Andrea Zenga che ha ritrovato fuori dalla casa del GF VIP dopo l’eliminazione nella semifinale del 26 febbraio. Chi è Rosalinda Cannavò Nome D’arte: Adua Del Vesco Nome Vero: ... Leggi su chiecosa (Di sabato 27 febbraio 2021)Del, all’anagrafe, è un’ attrice di 28 anni nata a Messina, nota per la fiction L’Onore e Il Rispetto. Ex di facciata di Gabriel Garko,ha sofferto di anoressia e ne è uscita grazie al. Da Settembre è una concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 5 .si è avvicinata molto a Dayane Mello scambiandosi con lei diversi baci al confine tra amore e amicizia. Successivamente si è avvicinata ad Andreache ha ritrovato fuori dalla casa del GF VIP dopo l’eliminazione nella semifinale del 26 febbraio. Chi èNome D’arte:DelNome Vero: ...

