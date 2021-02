Chi è Roberto Ciufoli Isola dei Famosi: Biografia, Età, Instagram (Di sabato 27 febbraio 2021) Roberto Ciufoli è un noto attore di 60 anni, originario di Roma. È celebre per aver fatto parte del noto quartetto comico La Premiata Ditta, insieme ai tre colleghi Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti, che trova immensa popolarità grazie alla sitcom Finché c’è ditta c’è speranza e al programma Premiata Teleditta. É di oggi la notizia che vede Roberto Ciufoli confermato come naufrago de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi con l’inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è Roberto Ciufoli? Nome: Roberto Ciufoli Segno Zodiacale: Pesci Età: 60 anni Data di nascita: 1 marzo 1960 Luogo di nascita: Roma Professione: attore, comico, regista teatrale e doppiatore Altezza: 172 cm Peso: ... Leggi su chiecosa (Di sabato 27 febbraio 2021)è un noto attore di 60 anni, originario di Roma. È celebre per aver fatto parte del noto quartetto comico La Premiata Ditta, insieme ai tre colleghi Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti, che trova immensa popolarità grazie alla sitcom Finché c’è ditta c’è speranza e al programma Premiata Teleditta. É di oggi la notizia che vedeconfermato come naufrago de L’dei2021, condotto da Ilary Blasi con l’inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è? Nome:Segno Zodiacale: Pesci Età: 60 anni Data di nascita: 1 marzo 1960 Luogo di nascita: Roma Professione: attore, comico, regista teatrale e doppiatore Altezza: 172 cm Peso: ...

