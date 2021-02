"Chi è il nuovo uomo della Gregoraci", clamoroso a Cortina: lo scoop di Dagospia (e chissà cosa ne pensa Briatore...) (Di sabato 27 febbraio 2021) Non si tratterebbe di Alessandro Benetton. Nessun flirt. Eppure Elisabetta Gregoraci, ex di Flavio Briatore, era stata paparazzata dal settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini - nei giorni scorsi a Cortina: secondo rumors dell'ultim'ora si sarebbe trattato di una persona che somiglia molto a Benetton. Nulla di più. Un'indiscrezione che lascia tutti senza fiato. Di chi si tratta? Un vero mistero. Per adesso l'identità dell'uomo in questione è segreta. Bocche cucite: nessuno parla. Secondo i beninformati l'ex moglie di Flavio Briatore starebbe vivendo un flirt. Condizionale sempre d'obbligo. A lancia la bomba ci pensa Dagospia: tutto sarebbe nato a Cortina, secondo il sito di Roberto D'Agostino che aggiunge dettagli. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Non si tratterebbe di Alessandro Benetton. Nessun flirt. Eppure Elisabetta, ex di Flavio, era stata paparazzata dal settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini - nei giorni scorsi a: secondo rumors dell'ultim'ora si sarebbe trattato di una persona che somiglia molto a Benetton. Nulla di più. Un'indiscrezione che lascia tutti senza fiato. Di chi si tratta? Un vero mistero. Per adesso l'identità dell'in questione è segreta. Bocche cucite: nessuno parla. Secondo i beninformati l'ex moglie di Flaviostarebbe vivendo un flirt. Condizionale sempre d'obbligo. A lancia la bomba ci: tutto sarebbe nato a, secondo il sito di Roberto D'Agostino che aggiunge dettagli. La ...

borghi_claudio : Draghi ha nominato Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile (da cui ricordo dipende il CTS). Chi della Le… - marcocappato : Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare be… - NetflixIT : Chi sopravvive si prende tutto, soprattutto se si tratta di una rapina durante un’invasione zombie. Army of the dea… - Saxi1974 : @_GloriaePollo_ @obvae_ Ehhh le scuse di Dayane chi non le accetterebbe..dopo 2 minuti cambia di nuovo idea! - Manu55280182 : E apri l’app E vota E chiudi l’app E vai sul sito E vota E spiega ai boomer che il televoto è chi vuoi eliminar… -