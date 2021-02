Chi è Brando Giorgi? Biografia Attore, Età, Moglie, Instagram e Isola dei Famosi 2021 (Di sabato 27 febbraio 2021) Brando Giorgi, il cui vero nome è Lelio Sanità di Toppi, è un Attore ed ex modello italiano di 54 anni originario di Roma. Attore molto apprezzato, soprattutto di fiction e soap opera, è stato negli anni novanta legato per un lungo periodo alla cantante Mietta. Lo abbiamo visto sia al cinema che in televisione, in Don Matteo e CentoVetrine. Sarà uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi, con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è Brando Giorgi ? Nome: Lelio Sanità di Toppi Nome d’arte: Brando Giorgi Segno Zodiacale: gemelli Età: 54 anni Data di nascita: 21 maggio 1966 Luogo di nascita: Roma Professione: Attore ed ex modello Altezza: 187 ... Leggi su chiecosa (Di sabato 27 febbraio 2021), il cui vero nome è Lelio Sanità di Toppi, è uned ex modello italiano di 54 anni originario di Roma.molto apprezzato, soprattutto di fiction e soap opera, è stato negli anni novanta legato per un lungo periodo alla cantante Mietta. Lo abbiamo visto sia al cinema che in televisione, in Don Matteo e CentoVetrine. Sarà uno dei concorrenti de L’dei, condotto da Ilary Blasi, con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è? Nome: Lelio Sanità di Toppi Nome d’arte:Segno Zodiacale: gemelli Età: 54 anni Data di nascita: 21 maggio 1966 Luogo di nascita: Roma Professione:ed ex modello Altezza: 187 ...

Gio15474822 : @DramaClaudio @ivanscalfarotto @brandobenifei @matteorenzi Ma Brando chi? - DramaClaudio : @ivanscalfarotto @brandobenifei @matteorenzi Brando ha fatto della parità di genere e della tutela dei diritti di t… - michele_geraci : @brandobenifei @ivanscalfarotto @matteorenzi Ma per farlo capire agli italiani, Ivan e Brando, chi di voi due è al… - SempreLibero2 : @M49liberorso Ciascuno di loro ha svolto ruoli indimenticabili. Non è possibile dire chi è il più bravo. Gli attori… - supernamolisa18 : Brando sta vincendo nella vita, avrà come sorella Dayane Mello, chi come lui #exrosmello -