Chi è Amadeus: Età, Vero nome, Moglie, Figli, Instagram e Sanremo 2021 (Di sabato 27 febbraio 2021) Amadeus, nasce a Ravenna nel 1962 come Amedeo Umberto Rita Sebastiani. É uno showman, conduttore televisivo e radiofonico ex disc jockey italiano di grandissimo successo. Conduttore tra i più amati dal pubblico italiano, è sposato con la showgirl Giovanna Civitillo ed è conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021. Ad affiancarlo nelle varie serate ci saranno: Elodie, Alice Campello, Matilda De Angelis, e come ospiti speciali Luca Argentero e Achille Lauro. Chi è Amadeus? nome: Amedeo Umberto Rita Sebastiani nome d’arte: Amadeus Segno Zodiacale: Vergine Età: 57 anni Data di nascita: 4 settembre 1962 Luogo di nascita: Ravenna Professione: showman, conduttore televisivo e radiofonico, ex disc jockey Altezza: 183 cm Peso: 80 Kg Tatuaggi: ... Leggi su chiecosa (Di sabato 27 febbraio 2021), nasce a Ravenna nel 1962 come Amedeo Umberto Rita Sebastiani. É uno showman, conduttore televisivo e radiofonico ex disc jockey italiano di grandissimo successo. Conduttore tra i più amati dal pubblico italiano, è sposato con la showgirl Giovanna Civitillo ed è conduttore e direttore artistico del Festival di. Ad affiancarlo nelle varie serate ci saranno: Elodie, Alice Campello, Matilda De Angelis, e come ospiti speciali Luca Argentero e Achille Lauro. Chi è: Amedeo Umberto Rita Sebastianid’arte:Segno Zodiacale: Vergine Età: 57 anni Data di nascita: 4 settembre 1962 Luogo di nascita: Ravenna Professione: showman, conduttore televisivo e radiofonico, ex disc jockey Altezza: 183 cm Peso: 80 Kg Tatuaggi: ...

lamafiacinese : Amadeus che mette a lavorare la moglie nel PrimaFestival è l’ennesima dimostrazione di arroganza di chi usa la cosa… - megapino44 : #amadeus porta la #Civitillo a #sanremo a fare cosa? A suo tempo a fatto la scossa e basta. Ma chi è? - tvfan0101 : RT @gingomma96: Chi come me non vede l’ora di fare after con il buon #amadeus a partire da martedì? #Sanremo2021 ?? - gingomma96 : Chi come me non vede l’ora di fare after con il buon #amadeus a partire da martedì? #Sanremo2021 ?? - GastoneSabba : RT @liliaragnar: Accendo la tv e chi ti becco? Due radical shit, insieme Fiorello e Amadeus,ossignur???? -