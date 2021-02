Certificati anagrafici nei tabacchini, stamane il simbolico ‘taglio del nastro’ (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Semplificare la vita al cittadino ed ridurre le code negli Uffici pubblici. Da oggi e in maniera sperimentale in dieci rivendite tabacchi cittadine sarà possibile rilasciare i Certificati anagrafici del Comune capoluogo. Dopo la convenzione tra il Comune di Benevento e la Federazione Italiana Tabaccai sarà quindi possibile offrire ai cittadini un nuovo sportello di accesso all’Anagrafe comunale. Per solennizzare l’evento si è promosso un taglio del nastro presso una rivendita nel centro storico in piazza Santa Sofia, che dunque, come gli altri punti di rivendita Tabacchi individuati, potrà rilasciare i Certificati di residenza; i Certificati di stato civile; i Certificati di stato libero; i Certificati di cittadinanza. Ogni operazione costa 2 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Semplificare la vita al cittadino ed ridurre le code negli Uffici pubblici. Da oggi e in maniera sperimentale in dieci rivendite tabacchi cittadine sarà possibile rilasciare idel Comune capoluogo. Dopo la convenzione tra il Comune di Benevento e la Federazione Italiana Tabaccai sarà quindi possibile offrire ai cittadini un nuovo sportello di accesso all’Anagrafe comunale. Per solennizzare l’evento si è promosso un taglio del nastro presso una rivendita nel centro storico in piazza Santa Sofia, che dunque, come gli altri punti di rivendita Tabacchi individuati, potrà rilasciare idi residenza; idi stato civile; idi stato libero; idi cittadinanza. Ogni operazione costa 2 ...

