Cerignola | agguato | 31enne gravemente ferito Indagano i carabinieri

FoggiaToday

Intorno alle 22 la sparatoria. Il 31enne in libertà vigilata era nei pressi della sua abitazione dove stava per rientrare. Ignoti gli hanno reso un agguato. Ferito, è stato ricoverato in codice rosso.Colpi d’arma da fuoco in serata nel quartiere Torricelli a Cerignola. Un uomo è stato ferito all’addome, seppure non si conosce esattamente la dinamica e la motivazione. Pare stesse rientrando a casa, ...