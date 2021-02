“Cerco un uovo per amico”, la Polizia sostiene l’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma (Di sabato 27 febbraio 2021) La Polizia di Stato da molti anni sostiene, nel segno della solidarietà, diverse iniziative volte alla raccolta di fondi per la ricerca scientifica. Tra queste quella promossa, in occasione della Santa Pasqua, dall’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma “Cerco un uovo per amico”. Comprando un uovo sosteniamo la ricerca contro una forma tumorale, il Neuroblastoma, considerato uno dei primi motivi di decesso in età pediatrica e garantiamo ai bambini i migliori protocolli di cura nei maggiori centri d’eccellenza in Italia. Le prenotazioni dovranno essere fatte entro il 14 marzo 2021, info. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di sabato 27 febbraio 2021) Ladi Stato da molti anni, nel segno della solidarietà, diverse iniziative volte alla raccolta di fondi per la ricerca scientifica. Tra queste quella promossa, in occasione della Santa Pasqua, dalper laalunper”. Comprando unsosteniamo la ricerca contro una forma tumorale, il, considerato uno dei primi motivi di decesso in età pediatrica e garantiamo ai bambini i migliori protocolli di cura nei maggiori centri d’eccellenza in Italia. Le prenotazioni dovranno essere fatte entro il 14 marzo 2021, info. L'articolo BergamoNews.

