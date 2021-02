Celta Vigo-Valladolid (domenica H 14.00): formazioni, quote, pronostici. Galiziani favoriti sui Pucelanos (Di sabato 27 febbraio 2021) La prima partita della domenica di Liga è quella che si giocherà a Balaidos tra Celta Vigo e Valladolid: le due squadre sono separate da 8 punti e i Galiziani sembrano in una zona di classifica che li vede abbastanza lontani dalla salvezza ma anche a discreto margine dalla zona europea. Il Chacho Coudet, dunque, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 27 febbraio 2021) La prima partita delladi Liga è quella che si giocherà a Balaidos tra: le due squadre sono separate da 8 punti e isembrano in una zona di classifica che li vede abbastanza lontani dalla salvezza ma anche a discreto margine dalla zona europea. Il Chacho Coudet, dunque, InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Celta Vigo-Valladolid (domenica H 14.00): formazioni, quote, pronostici. - cianleahy163 : @ThfcMohd Celta vigo are decent - Roma94521156 : @Sardanapalooo @OfficialASRoma @EuropaLeague Quelli dello UTD dicono che hanno sempre le urne sfavorevoli. Mortacci… - sportli26181512 : Sampdoria, il Celta Vigo può rispedirti Murillo: a rischio i 13 milioni del riscatto: La prossima estate, la Sampdo… - FabPec53 : @inter2010treble Magari vittoria no, ma semifinale/finale si, considerando che negli ultimi anni ci sono arrivate s… -