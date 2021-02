Celentano dice sì al vaccino COVID ma vuole anche i no vax in tv: la strana posizione del Molleggiato (Di sabato 27 febbraio 2021) Adriano Celentano ha attaccato Massimo Giletti e Corrado Formigli per quello che secondo il cantante è un atteggiamento “da farsa” contro i no vax. Secondo il Molleggiato i due conduttori di Non è l’Arena e Piazzapulita fanno intervenire nelle loro trasmissioni ospiti che non sono convinti che il vaccino sia efficace solamente per zittirli e metterli alla berlina. Scrive su Instagram: Qualche parola di conforto a Formigli e all’amico Giletti. Da tempo seguo le vostre trasmissioni poiché le ritengo interessanti e al tempo stesso educative, specie in questo periodo, che se non stiamo attenti, l’amara sorpresa potrebbe coglierci da un momento all’altro. Per cui è giusto invitare e sentire anche la voce di chi è contrario ai vaccini. Personalmente io credo che al momento non ci sia altra soluzione all’infuori del ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Adrianoha attaccato Massimo Giletti e Corrado Formigli per quello che secondo il cantante è un atteggiamento “da farsa” contro i no vax. Secondo ili due conduttori di Non è l’Arena e Piazzapulita fanno intervenire nelle loro trasmissioni ospiti che non sono convinti che ilsia efficace solamente per zittirli e metterli alla berlina. Scrive su Instagram: Qualche parola di conforto a Formigli e all’amico Giletti. Da tempo seguo le vostre trasmissioni poiché le ritengo interessanti e al tempo stesso educative, specie in questo periodo, che se non stiamo attenti, l’amara sorpresa potrebbe coglierci da un momento all’altro. Per cui è giusto invitare e sentirela voce di chi è contrario ai vaccini. Personalmente io credo che al momento non ci sia altra soluzione all’infuori del ...

