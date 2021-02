C’è Posta per Te, Pasquale ha tradito Anna e chiede perdono: “Sono un uomo a metà” (Di domenica 28 febbraio 2021) , come è finita? Questa sera, 27 febbraio 2021, è in onda una nuova, ricchissima, puntata di C’è Posta per te. Una puntata che si è aperta con un ospite d’eccezione, Gerry Scotti, che ha voluto fare un regalo speciale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 28 febbraio 2021) , come è finita? Questa sera, 27 febbraio 2021, è in onda una nuova, ricchissima, puntata di C’èper te. Una puntata che si è aperta con un ospite d’eccezione, Gerry Scotti, che ha voluto fare un regalo speciale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - vafanciorocazo : Non ho seguito l'ultima storia a C'è Posta perché stavo leggendo quanto costa una rinoplastica e se era possibile f… - nuntodico : #cepostaperte I protagonisti di questa puntata di 'C'è posta per te ' - mrsemme : RT @eliscrivecose: Voglia di avere una conversazione con quello/a che deve montare i video cessi per sconosciuti nelle storie di corna di c… - Wallee___ : RT @eliscrivecose: Non che io abbia bisogno di deterrenti particolari per rifuggire completamente l’idea di condividere la mia vita con qua… -