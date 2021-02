C’è posta per te non andrà in onda il 6 marzo: ecco il motivo (Di domenica 28 febbraio 2021) Il people show C’è posta per te salta una puntata: il 6 marzo andrà in onda un film C’è posta per te salta la puntata di sabato 6 marzo. Il motivo è la finale prestigiosa kermesse del Festival di Sanremo 2021, che andrà in onda in prima serata su Rai 1. Questa settimana infatti saranno sospesi tutti i programmi compreso il popolare people show visto da più di sei milioni di telespettatori, con oltre il 30 % di share. Al posto del programma condotto da Maria De Filippi, andrà in onda il film Non si ruba a casa dei ladri. La pellicola, scritto e diretto da Enrico e Carlo Vanzina, ha come protagonisti Vincenzo Salemme e Massimo Ghini. Cosa accadrà sabato sera del 6 marzo su Rai 1? ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 28 febbraio 2021) Il people show C’èper te salta una puntata: il 6inun film C’èper te salta la puntata di sabato 6. Ilè la finale prestigiosa kermesse del Festival di Sanremo 2021, cheinin prima serata su Rai 1. Questa settimana infatti saranno sospesi tutti i programmi compreso il popolare people show visto da più di sei milioni di telespettatori, con oltre il 30 % di share. Al posto del programma condotto da Maria De Filippi,inil film Non si ruba a casa dei ladri. La pellicola, scritto e diretto da Enrico e Carlo Vanzina, ha come protagonisti Vincenzo Salemme e Massimo Ghini. Cosa accadrà sabato sera del 6su Rai 1? ...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - AmarcordP : Stasera oltre ad Insigne abbiamo anche Ringhio Gattuso a C'è Posta per Te?! #cepostaperte #gattuso #Insigne #Napoli… - Desi83602589 : Ma quanto è triste vedere un figlio cercare un genitore a c'è posta per te? ?? #cepostaperte - curadisplendere : RT @eliscrivecose: Voglia di avere una conversazione con quello/a che deve montare i video cessi per sconosciuti nelle storie di corna di c… - hadidnous : c'è posta per te fa dimenticare i compleanni alla gente -