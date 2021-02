C’è posta per te, Martina tornerà a casa dopo il litigio con il padre? (Di sabato 27 febbraio 2021) A C’è posta per te un padre cerca di ricucire il rapporto con la figlia, andata via di casa dopo che questo ha litigato col suo fidanzato. La seconda storia raccontata a C’è posta per te è quella di una famiglia devastata dall’incompatibilità tra il padre e la figlia. Tutto è cominciato quando la ragazza, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 27 febbraio 2021) A C’èper te uncerca di ricucire il rapporto con la figlia, andata via diche questo ha litigato col suo fidanzato. La seconda storia raccontata a C’èper te è quella di una famiglia devastata dall’incompatibilità tra ile la figlia. Tutto è cominciato quando la ragazza, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - Soldina_ : Io sto guardando c’è posta e Simo legge il libro di Obama - Leonard28817268 : Billie cosa ci fai a c'è posta per te?#cepostaperte @billielourd - IImbrunnone : Una nuova storia di tradimento in c’è posta per te???????????hadi bakalim?? #kokundaaskvar - GOLDENMVRTS : @an4nas si amo, sono a casa con Eleanor my girlfriend e stiamo guardando C’è posta per te -