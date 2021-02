C'è posta per te: Martina non perdona il padre Danilo (Di domenica 28 febbraio 2021) Nel corso dell'ultima puntata di C'è posta per te, in onda sabato 27 febbraio 2021, è andata in scena una lite familiare senza precedenti, che ha fatto perdere le staffe anche a Maria De Filippi. Protagonisti sono Martina e il padre Danilo. C'è posta per te: la storia di Martina e Danilo A chiamare C'è posta per te è Danilo, un padre che da qualche tempo non ha più rapporti con la figlia Martina. L'uomo arriva in studio con la seconda moglie Rosy, che aveva un legame bellissimo con la pargola. La relazione padre-erede è sempre stata molto affiatata, ma quando nella vita della giovane è arrivato il primo fidanzato tutto è andato a rotoli. Lui si chiama Francesco e a ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 febbraio 2021) Nel corso dell'ultima puntata di C'èper te, in onda sabato 27 febbraio 2021, è andata in scena una lite familiare senza precedenti, che ha fatto perdere le staffe anche a Maria De Filippi. Protagonisti sonoe il. C'èper te: la storia diA chiamare C'èper te è, unche da qualche tempo non ha più rapporti con la figlia. L'uomo arriva in studio con la seconda moglie Rosy, che aveva un legame bellissimo con la pargola. La relazione-erede è sempre stata molto affiatata, ma quando nella vita della giovane è arrivato il primo fidanzato tutto è andato a rotoli. Lui si chiama Francesco e a ...

