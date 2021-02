C’è posta per te: la Carcano non viene riconosciuta e chiamano la polizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Chiara Carcano, postina di C’è posta per te, non è stata riconosciuta dai destinatari della busta che hanno chiamato la polizia Chiara Carcano, postina dello storico programma televisivo C’è posta per Te, ha raccontato in un’intervista i curiosi retroscena che si nascondo dietro alle quinte del programma. Tra questi c’è quello in cui la Carcano, durante una consegna non è stata riconosciuta. I destinatari della busta quando hanno visto la postina al citofono, hanno chiamato la polizia. “Durante le consegne possono verificarsi anche degli imprevisti. All’inizio non mi riconoscevano: una volta hanno chiamato addirittura la polizia!” racconta Chiara Carcano nell’intervista. Leggi anche ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021) Chiara, postina di C’èper te, non è statadai destinatari della busta che hanno chiamato laChiara, postina dello storico programma televisivo C’èper Te, ha raccontato in un’intervista i curiosi retroscena che si nascondo dietro alle quinte del programma. Tra questi c’è quello in cui la, durante una consegna non è stata. I destinatari della busta quando hanno visto la postina al citofono, hanno chiamato la. “Durante le consegne possono verificarsi anche degli imprevisti. All’inizio non mi riconoscevano: una volta hanno chiamato addirittura la!” racconta Chiaranell’intervista. Leggi anche ...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - Dustycrophoppe5 : @BruNO16503135 Ho sentito di: Filomeno, Concetto, Cono e Torino. E mi hai sbloccato il ricordo di sabato scorso a… - aussiesbro : RT @sugookawa: Nie Huaisang manda Wei Wuxian e Jiang Cheng a C'è Posta per Te così fanno pace ma Jiang Cheng non apre la busta - FedeDiLo98 : @vlavivlava C'è posta per te e Harry ti presento Sally - Stasera_in_TV : CANALE 5: (21:20) C'e' posta per te (Show) #StaseraInTV 27/02/2021 #PrimaSerata #c_e_postaperte @social_mediaset #Canale5 -