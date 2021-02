C’è Posta per te, anticipazioni puntata 27-02-2021: gli ospiti speciali e le storie (Di sabato 27 febbraio 2021) C’è Posta per Te 2021 volge al termine, la puntata di stasera è la penultima e come sempre Maria De Filippi accoglierà nel suo salotto non solo dei parenti che hanno litigato e vogliono fare pace, ma anche una coppia anziana che desidera ritrovarsi e soprattutto due ospiti speciali che faranno una sorpresa per conto di alcuni partecipanti. Si tratta anche in questo caso di due personaggi già visti nello studio di C’è Posta per Te. Stiamo parlando del conduttore Gerry Scotti, amatissimo dal pubblico a casa e grande amico della conduttrice, e del campione del Napoli Lorenzo Insigne, che farà la gioia di un ragazzino malato suo grande tifoso. In attesa di vedere quali storie saranno protagoniste della puntata odierna di C’è Posta per Te, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 febbraio 2021) C’èper Tevolge al termine, ladi stasera è la penultima e come sempre Maria De Filippi accoglierà nel suo salotto non solo dei parenti che hanno litigato e vogliono fare pace, ma anche una coppia anziana che desidera ritrovarsi e soprattutto dueche faranno una sorpresa per conto di alcuni partecipanti. Si tratta anche in questo caso di due personaggi già visti nello studio di C’èper Te. Stiamo parlando del conduttore Gerry Scotti, amatissimo dal pubblico a casa e grande amico della conduttrice, e del campione del Napoli Lorenzo Insigne, che farà la gioia di un ragazzino malato suo grande tifoso. In attesa di vedere qualisaranno protagoniste dellaodierna di C’èper Te, ...

