Castione della Presolana | trovato senza vita l’escursionista di Vertova

(Di sabato 27 febbraio 2021) È stato ri, nella mattina di sabato 27 febbraio, l’uomo di 67 anni di, G.M., le cui ricerche erano in corso da venerdì sera. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e i tecniciVI Orobica, Stazione di Clusone. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento: l’uomo era alla baseparete nord-ovest. Le ricerche sono cominciate venerdì, quando il ritardo rispetto ai tempi previsti ha allarmato i familiari, che hanno chiesto aiuto. L’uomo aveva deciso di pernottare in quota la notte tra giovedì e venerdì, per poi salire sulla cima. Sul posto venerdì hanno operato l’elisoccorso di Brescia di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), abilitato per il volo ...