Cassano | «Il calcio italiano è scadente Le difese fanno ridere»

(Di sabato 27 febbraio 2021) Antonioha criticato duramente il livello delAntonio, ex attaccante, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha attaccato fortemente il livello del nostro. «Siamo un, il quarto o il quinto d’Europa. Fino al 2010 i migliori venivano da noi, adesso accogliamo calciatori mediocri o grandi vecchi, qualcuno spremuto. La Juve è l’unica società che può permettersi ancora qualche giovane interessante. E anche un po’ l’Inter. Da qualche anno, minimo sette giocatori vanno puntualmente oltre i 20 gol a campionato. Ronaldo il Fenomeno da noi arrivò a 25 nella sua stagione migliore. Una barzelletta su, segnano tutti, le...

L'ex attaccante dell'Inter, ospite fisso della Bobo tv con il padrone di casa Christian Vieri , Daniele Adani e Antonio, ha pubblicato una foto che lo ritrae accanto ad una fedelissima ...ILDI GUARDIOLA - 'Tutti a fare i Guardiola, ma Pep nel frattempo si è evoluto. Cancelo ...intervista, le parole su Ronaldo e la Juve SU CONTE - 'Handanovic la tiene anche un minuto e se ...«L’Inter ha solo lo scudetto, ha fatto malissimo in Champions ed è rimasta senza Europa League, è uscita dalla Coppa Italia. «Cinque anni alla Roma, uno e mezzo al Milan dove ho vinto il mio primo scu ...Antonio Cassano ha criticato duramente il livello del calcio italiano Antonio Cassano, ex attaccante italiano, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha attaccato fortemente il livello del no ...