Cassano a ruota libera | Serie A campionato mediocre Ronaldo? Ha fallito

(Di sabato 27 febbraio 2021) Un Antonio senza freni e senza peli sulla lingua, come ci ha sempre abituato, è stato interrogato dal Corriere dello Sport sul momento negativo delle italiane in Europa.

" Siamo un calcio scadente , il quarto o quinto in Europa" commenta. "Fino al 2010 i migliori venivano a giocare in Italia, ora arrivano solo giocatori mediocri o vecchi . Juventus e forse ...Commenta per primo Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex attaccante di Roma, Inter e Milan, Antonioha parlato alibera come suo solito dei tanticasi spinosi del nostro calcio svelando alcuni retroscena. CALCIO ITALIANO - 'Siamo un calcio scadente, il quarto o il quinto d'Europa. Fino ...Fantantonio ha commentato le prestazioni negative delle italiane in Europa e ha dato un giudizio sull'avventura nel Bel Paese del campione portoghese ...L'ex calciatore della Roma Antonio Cassano critica aspramente Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese di proprietà della Juventus.