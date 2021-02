Casoria | colpi ai tempi del Covid | 2 arresti per furto di creme e sanificante per le mani – I NOMI

(Di sabato 27 febbraio 2021) Due persone sono state arrestate aper aver rubatoper ledagli scaffali di un supermercato. I carabinieri della stazione di Arpino dihanno arrestato per concorso inaggravato Giuseppe De Simone e Alessandro Catalano di 35 e 26 anni, entrambi già noti alle ffoo. Zaino in spalla,

ilgiornalelocal : Rubavano autovetture al Centro #Campania: 4 arresti Colpi anche all'#Ikea di Casoria e all'#Ipercoop di #Afragola… -

Ultime Notizie dalla rete : Casoria colpi

... 39enne in manette 15 febbraio 2021 Rapina ad un portavalori nei pressi dell'ex euromercato di. Un gruppo di banditi ha assaltato un furgone blindato adi fucile. La dinamica dei fatti ...I malviventi hanno intimato lo stop al portavalori all'altezza della IV traversa San Salvatore, nei pressi dell'ex euromercato di, sparando duedi arma da fuoco verso terra e ...Due persone sono state arrestate a Casoria per aver rubato creme e sanificante per le mani dagli scaffali di un supermercato.I carabinieri di Caserta hanno arrestato 4 persone, ritenute componenti di una banda che razziava automobili nei parcheggi dei centri commerciali.