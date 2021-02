Caso Arabia Saudita, Renzi risponde: «Giusto e necessario avere rapporti con la monarchia, gli attacchi sono strumentali» (Di sabato 27 febbraio 2021) Per Matteo Renzi «non solo è Giusto, ma è anche necessario» avere rapporti con l’Arabia Saudita. Il leader di Italia viva risponde così, nella sua e-news, al pressing di Pd, Leu e M5s che gli chiedono di chiarire i suoi rapporti col principe Mohammed bin Salman. Secondo l’ex premier, infatti, i partiti citati starebbero strumentalizzando l’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi al fine di attaccarlo per la sua «partecipazione all’evento Neo-Renaissance di Riyad». Renzi, nei giorni della crisi del governo Conte II, andò a intervistare il principe Saudita, e il quotidiano Domani diede la notizia della sua appartenenza al FII Institute, organismo controllato dalla corona che lo ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) Per Matteo«non solo è, ma è anchecon l’. Il leader di Italia vivacosì, nella sua e-news, al pressing di Pd, Leu e M5s che gli chiedono di chiarire i suoicol principe Mohammed bin Salman. Secondo l’ex premier, infatti, i partiti citati starebberozzando l’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi al fine di attaccarlo per la sua «partecipazione all’evento Neo-Renaissance di Riyad»., nei giorni della crisi del governo Conte II, andò a intervistare il principe, e il quotidiano Domani diede la notizia della sua appartenenza al FII Institute, organismo controllato dalla corona che lo ...

