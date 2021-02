Cartelle esattoriali | il Tesoro ferma le rate della rottamazione in scadenza il primo marzo | “Provvedimento in corso di redazione”

matteosalvinimi : Dopo il Taser alle Forze dell’Ordine, sono sicuro che nuovo governo sarà in grado di dare altri segnali concreti a… - matteosalvinimi : #Salvini: Contento del completamento della squadra di governo e non perdiamo tempo: con il nostro sottosegretario a… - Antonio_Tajani : ?? blocco delle cartelle esattoriali per tutto il 2021 ?? cancellazione dei debiti inesigibili delle aziende fallite… - gianfrancosane1 : @matteosalvinimi Rinviare scadenze fiscali e rottamare cartelle esattoriali sono provvedimenti che solo un governo… - pietro30199674 : RT @Noiconsalvini: PACE FISCALE DA GIUGNO: CANCELLAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI FINO A 5MILA EURO -

Ultime Notizie dalla rete : Cartelle esattoriali

... mentre è in bilico il nuovo stop alla notifica delle: congelato a più riprese l'invio di oltre 5 milioni di atti di riscossione potrebbe ripartire ma con una dilazione dei tempi ...Per il pagamento dellesi prospetta una proroga : non sarà dunque il primo marzo prossimo la scadenza delle rate rottamazione - ter e saldo e stralcio . Il ministero dell'Economia comunica, infatti, che ...Per il pagamento delle cartelle esattoriali si prospetta una proroga: non sarà dunque il primo marzo prossimo la scadenza delle rate rottamazione-ter e saldo ...Si ipotizza saldo e stralcio per le cartelle emesse dal 2015, entro i 5 mila euro, per quelle sopra quell’importo non verranno calcolati interessi.