Caroline cambia pelle | tra Universal e Virgin Music

Caroline è il nome della divisione della Universal Music dedicata ad artisti ed etichette indipendenti. La notizia è di queste ultime settimane: collaborerà con la Universal Capitol Music Group e con la Virgin, qui riconvertendosi in Virgin Music Label & Artist Services. Caroline, dove avverrà la riconversione? La Caroline vedrà una riorganizzazione con il nuovo nome negli USA, nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in Spagna e in Giappone, ma per il momento non in Italia. I suoi uffici apriranno a Miami, Los Angeles e Città del Messico nelle operazioni condivise con la filiale spagnola. Nel Regno Unito invece saranno coordinate da Vanessa Higgins, che insieme a Michael Roe e Jim Chancellor riferiranno al ...

