Carlos Bianchi affossa il Barcellona | “Al ritorno di Champions | il Psg può fare sei gol…”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il 4-1 subito dalal Camp Nou nell'andata di finale degli ottavi diLeague contro il Psg ha lasciato tutti a bocca aperta in negativo. Nessuno si sarebbe aspettato un crollo simile da parte dei blagrana che adesso sono chiamati alla rimonta nella sfida dial Parco dei Principi. Un compiti che difficilmente accadrà e, anzi, c'è chi, come, pensa che il club catalano possa subire un'altra dura lezione...: "ne può prendere 6 dal Psg..."caption id="attachment 1095159" align="alignnone" width="561"Psg Mbappè, getty images /caption"Non mi sorprende il risultato, ilè una squadra qualunque", ha sentenziato l'ex allenatore ai microfoni ...

"Non mi sorprende il risultato, il Barcellona è una squadra qualunque", ha sentenziato l'ex allenatore ai microfoni di Le Parisien. "Sinceramente il momento dei blaugrana è chiaro e lo si vede già dal ...