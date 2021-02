Carlo Verdone, una rivelazione sconcertante: “Non ci sono mai riuscito” (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carlo Verdone ha rilasciato una rivelazione davvero sconcertante. Non hanno mai riso. Ma chi? Scopriamo insieme di cosa sta parlando. Questo pomeriggio, in onda su Cine34, verrà trasmesso il film “Al lupo al lupo”, diretto e interpretato da Carlo Verdone. Nel cast vediamo: Sergio Rubini, Francesca Neri, Barry Morse. Al centro della trama vi è Leggi su youmovies (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha rilasciato unadavvero. Non hanno mai riso. Ma chi? Scopriamo insieme di cosa sta parlando. Questo pomeriggio, in onda su Cine34, verrà trasmesso il film “Al lupo al lupo”, diretto e interpretato da. Nel cast vediamo: Sergio Rubini, Francesca Neri, Barry Morse. Al centro della trama vi è

suffragettecine : RT @TV2000it: “Ecco come sono nati molti dei miei personaggi più amati” #CarloVerdone racconta “La carezza della memoria” a #EffettoNotte… - fabio_falzone : RT @TV2000it: “Ecco come sono nati molti dei miei personaggi più amati” #CarloVerdone racconta “La carezza della memoria” a #EffettoNotte… - fabio_falzone : RT @TV2000it: #CarloVerdone racconta lo straordinario incontro con #PapaFrancesco #EffettoNotte ?? stasera 26 febbraio alle 23.15 su Tv2000… - KarlOne71 : Ma anche voi avete un collega che parla solamente con frasi fatte, riprese da film degli anni '70/'80? Carlo Verdon… - FabiGianluca : @AlfonsoFuggetta : Tipo Alberto Sordi nel personaggio Giangiacomo Pigna Corelli in Selci (Troppo Forte -Carlo Verdone) -