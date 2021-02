Cantante Mascherato: vince Pappagallo tra Red Canzian e Christian De Sica, il momento della verità (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato ha chiuso la seconda stagione con una puntata finale ricca di colpi di scena, a partire dai duetti annunciati da Milly Carlucci che hanno rimescolato le carte in mano ai giudici. Ospiti della serata, oltre a Cristina D’Avena e Rita Pavone, c’erano anche Red Canzian e Anna Tatangelo. Proprio questi ultimi due hanno creato confusione in quanto, giudici, pubblico e investigatori erano più che convinti che fossero loro a nascondersi dietro le maschere di Farfalla e Pappagallo. Nel corso della serata sono state smascherate tutte le maschere, a sorprendere, oltre alle identità del primo e del secondo classificato, c’è stato il Lupo che fino alla fine si è divertito a confondere i giudici sulla sua identità. Cantante Mascherato: ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilha chiuso la seconda stagione con una puntata finale ricca di colpi di scena, a partire dai duetti annunciati da Milly Carlucci che hanno rimescolato le carte in mano ai giudici. Ospitiserata, oltre a Cristina D’Avena e Rita Pavone, c’erano anche Rede Anna Tatangelo. Proprio questi ultimi due hanno creato confusione in quanto, giudici, pubblico e investigatori erano più che convinti che fossero loro a nascondersi dietro le maschere di Farfalla e. Nel corsoserata sono state smascherate tutte le maschere, a sorprendere, oltre alle identità del primo e del secondo classificato, c’è stato il Lupo che fino alla fine si è divertito a confondere i giudici sulla sua identità.: ...

RaiUno : La seconda maschera classificata di questa edizione è #icmFARFALLA?? La clip dello smascheramento è già su RaiPlay,… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: IL CANTANTE MASCHERATO BATTE IL GFVIP: PICCHI VICINI AL 30% PER LA FINALE DELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI - MMastrantuono : RT @bubinoblog: IL CANTANTE MASCHERATO BATTE IL GFVIP: PICCHI VICINI AL 30% PER LA FINALE DELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO BATTE IL GFVIP: PICCHI VICINI AL 30% PER LA FINALE DELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI - Tony969696 : RT @Teleblogmag: Chiusura in positivo per lo show di Milly Carlucci, Gfvip come sempre bene ma non benissimo. #auditel #Ascoltitv #gfvip5 #… -