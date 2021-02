Campania, Ugo muore colpito dalla variante inglese: era vaccinato (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ morto stroncato dal Covid-19 Ugo Scardigli, il 53enne di Pietravairano ricoverato da alcuni giorni in terapia intensiva al Covid Center di Maddaloni. L’uomo, addetto all’assistenza ai pazienti dializzati, aveva ricevuto – come spiega Paesenews – la doppia dose di vaccino prevista per il personale sanitario. colpito da variante inglese: muore Ugo Scardigli Ugo soffriva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ morto stroncato dal Covid-19 Ugo Scardigli, il 53enne di Pietravairano ricoverato da alcuni giorni in terapia intensiva al Covid Center di Maddaloni. L’uomo, addetto all’assistenza ai pazienti dializzati, aveva ricevuto – come spiega Paesenews – la doppia dose di vaccino prevista per il personale sanitario.daUgo Scardigli Ugo soffriva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

