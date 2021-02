Cambio colori | nulla sarà come prima | come sarà l’italia da lunedì

Leggi su howtodofor

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nuovodi colore per alcune Regioni: conseguentemente variano anche regole e restrizioni anti-Covid, a partire da1 marzo. Dopo la pubblicazione del monitoraggio settimanale a cura dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, è ufficiale il passaggio dalla zona gialla alla zona arancione per Lombardia, Piemonte e Marche. Passano invece in zona rossa Basilicata e Molise, mentre torna in zona gialla la Liguria. Per milioni di cittadini daarrivano quindi regole più stringenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus, dopo l’incremento dei casi giornalieri che viene registrato ormai da qualche giorno. L’indice Rt a livello nazionale è rimasto pochissimo al di sotto della soglia psicologica dell’1 e in Italia sono ben otto le Regioni in cui la soglia critica del 30% ...