Calciomercato, Hysaj verso il Psg. Il suo agente in contatto con il club francese (Di sabato 27 febbraio 2021) Calciomercato, contatto tra l’agente di Hysaj e il PSG Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Elseid Hysaj potrebbe finire al PSG a parametro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 27 febbraio 2021)tra l’die il PSG Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Elseidpotrebbe finire al PSG a parametro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CESSIONE CLAMOROSA IL PSG PRONTO A CHIUDERE L'AFFARE, UN BIG AZZURRO PRONTO ALL'ADDIO. ADL, ORMAI IL PIANO… - SiamoPartenopei : Cdm - Hysaj via in scadenza: l'agente parla col PSG per l'arrivo a parametro zero - tuttonapoli : Cdm - Hysaj via in scadenza: l'agente parla col PSG per l'arrivo a parametro zero - Peppearia : RT @MarcoGiordano6: +++Aggiornamento #Hysaj+++ Calciatore valutato anche dal Psg per esser contrattualizzato a parametro zero. I dettagli ??… - PSG24hours : RT @cn1926it: #Hysaj in scadenza, c’è anche il #PSG su di lui: le ultime -