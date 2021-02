Calcio femminile, roboante vittoria del Milan, Sassuolo tiene il passo. Cade la Fiorentina nella 14ma giornata (Di sabato 27 febbraio 2021) Quattro incontri del 14° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2020-2021 sono andati in archivio. Nei due match programmati alle 12.30 pronostici rispettati e vittorie per Milan e Sassuolo. Le rossonere di Maurizio Ganz si sono imposte con un perentorio 6-1 contro il Pink Bari sul rettangolo verde pugliese grazie alle realizzazioni di Valentina Bergamaschi al 6?, di Valentina Giacinti al 21? e all’88’, dell’inglese Natasha Dowie al 23? e della giapponese Yui Hasegawa al 31? e al 60? (prime reti per lei con la maglia del club meneghino). Per le padrone di casa a segno la svedese Emelie Helmvall che non ha cambiato la storia del confronto. Milan che con questo risultato ha raggiunto in vetta la Juventus, che giocherà domani contro la San Marino ACademy. Per Giacinti sono 12 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Quattro incontri del 14° turno del campionato didi Serie A 2020-2021 sono andati in archivio. Nei due match programmati alle 12.30 pronostici rispettati e vittorie per. Le rossonere di Maurizio Ganz si sono imposte con un perentorio 6-1 contro il Pink Bari sul rettangolo verde pugliese grazie alle realizzazioni di Valentina Bergamaschi al 6?, di Valentina Giacinti al 21? e all’88’, dell’inglese Natasha Dowie al 23? e della giapponese Yui Hasegawa al 31? e al 60? (prime reti per lei con la maglia del club meneghino). Per le padrone di casa a segno la svedese Emelie Helmvall che non ha cambiato la storia del confronto.che con questo risultato ha raggiunto in vetta la Juventus, che giocherà domani contro la San Marino Amy. Per Giacinti sono 12 ...

SkySport : ULTIM'ORA FIGC Il presidente della Lazio Lotito e l'ad Inter Marotta Eletti consiglieri federali 'Puntare su calci… - sickogabry : @Nicco_D612 A me un po' gira. Ho sempre seguito sia primavera che calcio femminile andando allo stadio per entrambe… - OA_Sport : #CALCIOFEMMINILE Milan ne fa 6 contro il Bari, il Sassuolo tiene il passo e la Fiorentina cade nel derby toscano - RSIsport : ??? Il Lugano Femminile è stato sconfitto 6-0 in casa dell'YB - GazzettadiSiena : Al sesto tentativo la Flo Sangi supera la Fiorentina nel derby -