Calcio | Barak risponde a Cristiano Ronaldo | la Juventus fermata dal Verona al Bentegodi

(Di domenica 28 febbraio 2021) Antonín: è questo l’esito del match dello stadio “Marc’Antonio” travalido per il 24° turno del campionato didi Serie A 2020-2021. La squadra di Andrea Pirlo non va oltre l’1-1 contro la formazione scaligera allenata da Ivan Juric e la distanza in classifica generale dal Milan e dall’Inter potrebbe ampliarsi. Ottima partenza dei bianconeri, pericolosi con il gallese Aaron Ramsey e l’olandese Matthijs de Ligt, ma è l’Hellas ad avere l’occasione più importante con Faraoni che colpisce la traversa. La Vecchia Signora sblocca il punteggio grazie a CR7, lanciato da Federico Chiesa, ma poi al 77? arriva la realizzazione gialloblu valsa il pari. Nel finale gli uomini di Juric vanno vicini ...

SkySport : VERONA-JUVENTUS 1-1 Risultato finale ? ?? #Ronaldo (49’) ?? #Barak (78’) ? #VeronaJuventus Serie A – 24^ giornata ?… - sportface2016 : #VeronaJuventus 1-1, #Barak: 'Dobbiamo giocare sempre come oggi' - tuttosport : #VeronaJuve 1-1: #Barak risponde a #Ronaldo ??? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La Juve si illude con #Ronaldo, il Verona risponde con Barak #veronajuve - Fprime86 : RT @SkySport: VERONA-JUVENTUS 1-1 Risultato finale ? ?? #Ronaldo (49’) ?? #Barak (78’) ? #VeronaJuventus Serie A – 24^ giornata ? https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Barak

CR7, unico attaccante di ruolo, riesce a portare in vantaggio i bianconeri in avvio di ripresa, ma poi il solitotrova il gol dell'1 - 1. Il Verona rischia addirittura di bissare l'impresa ...Il Verona pareggia:la insicca alle spalle di Szszesny accogliendo un cross all'interno dell area piccola. Per i bianconeri è tutto da rifare. Verona 1, Juventus 1. La Juve ha l'occasione per ...VERONA (ITALPRESS) – Barak risponde a Cristiano Ronaldo e beffa una Juventus ... spalle della difesa e da posizione defilata non sorprende Silvestri che devia in calcio d’angolo. Reduce dal gol nel ...Antonín Barak risponde a Cristiano Ronaldo: è questo l'esito del match dello stadio "Marc'Antonio Bentegodi" tra Verona e Juventus valido per il 24° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021 ...