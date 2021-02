sportface2016 : #Bundesliga #BayernMonaco e #BorussiaDortmund a valanga. Vince anche il #Wolfsburg - sportli26181512 : Bayern-1. FC Köln 5-1: Gol e spettacolo nel match della ventitreesima giornata della Bundesliga. La sfida che mette… - sportli26181512 : #Bundesliga, il Bayern Monaco dilaga con il Colonia. Ok il Dortmund: Nella 23esima giornata del campionato tedesco… - Paroladeltifoso : Lewandowski e Gnabry trascinano il Bayern: i risultati in Bundesliga - tonygamblerII : Il ragazzino tremendo del Bayern anche oggi partitona. #Musiala #BayKol #Bundesliga -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Bayern

ROMA - Dopo due battute a vuoto, ilMonaco torna a vincere ine consolida il suo primo posto in classifica, in attesa della risposta del Lipsia secondo (impegnato alle 18.30 con il Borussia Mönchengladbach). Nel giorno ...Nel resto d'Europa trasferta per il PSG in Ligue 1 , match casalingo perMonaco e Borussia Dortmund inmentre in Premier League si parte dalle 13.30 con City - West Ham e nella Liga ...Il Bayern Monaco resta al comando solitario della classifica di Bundesliga anche dopo la 23a giornata. I bavaresi, dopo aver spazzato via la Lazio in Champions League, tornano in campionato con la ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Alle 15.30 è andato in scena il match di Bundesliga, Bayern Monaco-Colonia. Sull’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria in Cha ...