Bundesliga | cinquine per Bayer e Stoccarda Vince anche il Dortmund

(Di sabato 27 febbraio 2021) Sono terminate le sfide del pomeriggio di. Dopo il passo falso contro l’Eintracht nel turno precedente, iln Monaco tonra prepotentemente rifilandone 5 al malcapitato Colonia. Apre Choupo-Moting ma i bavaresi dilagano con le doppiette di Lewandowski e Gnabry. Ne rifila 5loallo Schalke 04. Vittorie agevoliper Wolfsburg e Borussia Dormund. La notizia in casa giallonera è la giornata senza gol per Haaland. Ecco tutti i risultati:n Monaco-Colonia 5-1-Bielefeld 3-0-Schalke 5-1 Wolfsburg-Herta Berlino 2-0 Lipsia-Monchengladbach ore 18.30 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

