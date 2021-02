Bronny James si opera al menisco, stagione finita (Di sabato 27 febbraio 2021) Brutte notizie per Bronny James. Il figlio del campione NBA Lebron James ha subito la rottura del menisco e dovrò sottoporsi ad un’operazione chirurgica che lo terrà fuori per buona parte della stagione. Bronny James gioca nella squadra della Sierra Canyon High School che deve praticamente ancora iniziare la stagione a causa della pandemia: le prime competizioni saranno alcuni tornei primaverili a cui però James probabilmente non parteciperà. Nel suo primo anno in squadra, Bronny aveva totalizzato 4 punti di media in 15 minuti per un totale di 34 partite, facendo intravedere alcune giocate di grande talento contro avversari più grandi di lui sulla carta d’identità. Ora si dovrà sottoporre ad ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) Brutte notizie per. Il figlio del campione NBA Lebronha subito la rottura dele dovrò sottoporsi ad un’zione chirurgica che lo terrà fuori per buona parte dellagioca nella squadra della Sierra Canyon High School che deve praticamente ancora iniziare laa causa della pandemia: le prime competizioni saranno alcuni tornei primaverili a cui peròprobabilmente non parteciperà. Nel suo primo anno in squadra,aveva totalizzato 4 punti di media in 15 minuti per un totale di 34 partite, facendo intravedere alcune giocate di grande talento contro avversari più grandi di lui sulla carta d’identità. Ora si dovrà sottoporre ad ...

