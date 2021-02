Boxe | Flavio D’Ambrosi eletto Presidente della Federazione Italiana

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Flavio

la Repubblica

Al timone di Affari Tuoi per molti anni,Insinna , alto 180 cm , ha conosciuto la sua ... Adriana Riccio è un'appassionata di sport, infatti è un'atleta die un'insegnante di Taekwon Do, e ...Un ottimo passato di pugile, il prossimo 27 febbraio sfideràD'Ambrosi nella corsa alla presidenza ...Flavio D'Ambrosi è stato eletto Presidente della Federazione Pugilistica Italiana. Affermazione netta per il vicequestore della Polizia di Stato, incaricato con l'85,68% dei voti (628 preferenze). Bat ...Volti nuovi in lizza per le due presidenze. Per le arti marziali, sfida tra l’attuale numero uno Falcone e Mariani, nella boxe sono in lizza D’Ambrosi, attuale vice presidente vicario, e il bronzo oli ...