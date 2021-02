Bologna | Skorupski | «Ecco perchè ho parato il rigore a Immobile»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 27 febbraio 2021)ha commentato la parata sulcalciato dale parole del portiere deldopo la gara contro la Lazio Lukasz, al termine della gara trae Lazio, ha commentato così la vittoria ai microfoni di Sky Sport. PARATA – «Ilsi è rivelato decisivo. Stiamo lavorando sui rigori, guardiamo i video dei rigoristi e mi faccio trovare pronto. L’ho guardato fino alla fine e ho fatto una piccola finta, riuscendo a pararlo. Nel secondo tempo ho fatto un bell’intervento, ma è stata tutta la squadra a far bene». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 GARA – «Battere una grande come la Lazio ci dà una bella carica. Abbiamo battuto una squadra che fa la ...