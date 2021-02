Bologna-Lazio | Mihajlovic | “Sono contento della prestazione dei ragazzi L’obiettivo è salvarsi”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ilsorprende lae centra il successo per 2-0.Serie A,2-0: errore di Immobile, Mbaye e Sansone regalano il successo a. La classificaI biancocelesti risentono probabilmentebatosta in Champions League contro il Bayern Monaco, ma gli emiliani giocano una partita perfetta, colpendo i capitolini al momento giusto. Il tecnico delSinisaha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al terminepartita.L'ex allenatore del Milan appare soddisfatto per ladei suoi: "Abbiamo fatto un'ottima partita altrimenti non avremmo vinto 2-0. Dopo il rigore parato e il gol di Mbaye era impossibile perdere questa partita. Li abbiamo pressati alti ...

Lulic è intervenuto al termine di. Ecco le parole del giocatore sulle frequenze della radio ...Spero di giocare col Torino' vedi anche2 - 0: gol e highlights Sui problemi difensivi: 'Ora stiamo subendo tantissimo . Reina non ha fatto una parata ma abbiamo subito 2 gol da una ...E farlo con una big come la Lazio ci regala grande fiducia per l'ultimo scorcio del campionato". Sinisa Mihajlovic si gode la crescita del suo Bologna, che batte per la prima volta in stagione una ...La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' ha analizzato come di consueto la sconfitta della Lazio al Dall'Ara col Bologna.