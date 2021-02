Bologna-Lazio, le probabili formazioni del match (Di sabato 27 febbraio 2021) Al Dall’Ara la Lazio vuole mettersi alle spalle il ko in Champions, Inzaghi conferma la difesa. Dubbi a centrocampo per Mihajlovic Bologna-Lazio è la sfida delle 18 del sabato di Serie A, due squadre che lottano per obiettivi diversi con i biancocelesti che devono mettersi alle spalle il brutto ko di Champions contro il Bayern e ritornare in corsa per il quarto posto. Bologna invece che viene da due pareggi e proverà a mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi. QUI Bologna – Mihajlovic recupera Dijks sulla sinistra ma deve fare a meno di Tomiyasu per infortunio. Al posto del giapponese pronto a giocare l’ex De Silvestri. A centrocampo dubbi sulla coppia titolare, con il tecnico propenso a rilanciare il tandem Svanberg-Dominguez, anche se sagono le quotazioni di Schouten. sulle fasce ... Leggi su zon (Di sabato 27 febbraio 2021) Al Dall’Ara lavuole mettersi alle spalle il ko in Champions, Inzaghi conferma la difesa. Dubbi a centrocampo per Mihajlovicè la sfida delle 18 del sabato di Serie A, due squadre che lottano per obiettivi diversi con i biancocelesti che devono mettersi alle spalle il brutto ko di Champions contro il Bayern e ritornare in corsa per il quarto posto.invece che viene da due pareggi e proverà a mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi. QUI– Mihajlovic recupera Dijks sulla sinistra ma deve fare a meno di Tomiyasu per infortunio. Al posto del giapponese pronto a giocare l’ex De Silvestri. A centrocampo dubbi sulla coppia titolare, con il tecnico propenso a rilanciare il tandem Svanberg-Dominguez, anche se sagono le quotazioni di Schouten. sulle fasce ...

