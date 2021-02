Bologna-Lazio, infortunio per Lazzari: al suo posto entra Lulic (Di sabato 27 febbraio 2021) Tegola per la Lazio con l’infortunio di Manuel Lazzari che abbandona la contesa contro il Bologna dopo l’intervallo. Al suo posto entra Senad Lulic con Marusic che trasloca dunque sulla corsia di destra. Da capire quali siano le condizioni del laterale dei biancocelesti, uscito dopo la fine del primo tempo con la borsa del ghiaccio e visibilmente dolorante al polpaccio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Tegola per lacon l’di Manuelche abbandona la contesa contro ildopo l’intervallo. Al suoSenadcon Marusic che trasloca dunque sulla corsia di destra. Da capire quali siano le condizioni del laterale dei biancocelesti, uscito dopo la fine del primo tempo con la borsa del ghiaccio e visibilmente dolorante al polpaccio. SportFace.

