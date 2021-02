Bologna - Lazio 1 - 0 diretta live: Immobile sbaglia un rigore, 2' dopo sblocca Mbaye (Di sabato 27 febbraio 2021) 26'pt Barrow conquista la sfera e cerca la conclusione dal limite. Reina in angolo. 24'pt Buona l'imbucata per Milinkovic, che aggancia anche bene in area di rigore. Ma è in fuorigioco. 22'pt La Lazio ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) 26'pt Barrow conquista la sfera e cerca la conclusione dal limite. Reina in angolo. 24'pt Buona l'imbucata per Milinkovic, che aggancia anche bene in area di. Ma è in fuorigioco. 22'pt La...

laziopress : Bologna-Lazio, Mbaye all’intervallo: ”Questo è il nostro gioco, abbiamo preparato così la partita”… - PakiRispoli : RT @CucchiRiccardo: Dopo il primo tempo. #Lazio sotto ritmo e non lucida, anche se al tiro è arrivata. C'è arrivato anche il #Bologna che h… - gwfootball_ : HT: Bologna 1 - 0 Lazio (Mbaye 19’) #SerieA #BolognaLazio - verok_cal : RT @emmeemme__: Rigore sbagliato lazio e gol bologna, giusta punizione per californiet che si permette di andare in giro quando fuori c'è i… - CucchiRiccardo : Dopo il primo tempo. #Lazio sotto ritmo e non lucida, anche se al tiro è arrivata. C'è arrivato anche il #Bologna c… -