Bollettino covid sabato 27 febbraio | + 4 191 contagi in Lombardia | 173 nel Lecchese

(Di sabato 27 febbraio 2021) Sono state trovate altre 4.191 persone positive alinnella giornata di27, i casi (366 in meno rispetto a ieri) sono emersi analizzando 45.865 tamponi; il rapporto fra ...

repubblica : ?? Covid, il bollettino di oggi: 18.916 nuovo casi e 280 decessi - SkyTG24 : Covid, news di oggi. Verso una Pasqua blindata, in Italia fatti 4 milioni di vaccini. LIVE - VincenzoDeLuca : ?? #COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (27 febbraio 2021) Ecco l’aggiornam… - cafifal : RT @fanpage: Il bollettino di oggi #27febbraio - TeleradioNews : AGGIORNAMENTI, BOLLETTINO COVID CAMPANIA -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino covid

: ildel 27 febbraio Zona bianca cosa si può può fare La Sardegna, dove oggi si registrano 87 nuovi casi e 6 decessi, attende dunque l'ordinanza del governatore Christian Solinas ...Secondo ilsanitario del 27 febbraio a Oristano, è guarita una persona dal- 19. I contagi sono fermi. Le autorità sanitarie della ASSL di Oristano hanno comunicato al Sindaco Andrea Lutzu l'...Proviamo a fare degli aggiornamenti per quel che concerne il bollettino covid 19una sorta di ‘mappa dei contagi’ delle ultime 48 ore in quella che è la Regione Campania.Sono 18.916 i nuovi positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 280 le vittime. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i positivi erano stati 20.499. Le ...