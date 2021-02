Bollettino Covid: 280 morti e 18.916 positivi in tutt’Italia. In calo la curva epidemica (Di sabato 27 febbraio 2021) In calo la curva epidemica in Italia. Sono 18.916, oggi 27 febbraio, i casi nelle ultime 24 ore (ieri 20.499) con un numero quasi stabile di tamponi: 323.047 (ieri 325.404). Il tasso di positivita' secnde al 5,8% (ieri 6,3%). In crescita il numero dei decessi, 280 (ieri 253) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 27 febbraio 2021) Inlain Italia. Sono 18.916, oggi 27 febbraio, i casi nelle ultime 24 ore (ieri 20.499) con un numero quasi stabile di tamponi: 323.047 (ieri 325.404). Il tasso dita' secnde al 5,8% (ieri 6,3%). In crescita il numero dei decessi, 280 (ieri 253) L'articolo proviene da Firenze Post.

