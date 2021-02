Bollettino Coronavirus del 27 Febbraio 2021 (Di sabato 27 febbraio 2021) In data 27 Febbraio l’incremento nazionale dei casi è +0,65% (ieri +0,71%) con 2.907.825 contagiati totali, 2.398.352 dimissioni/guarigioni (+11.320) e 97.507 deceduti (+280); 411.966 infezioni in corso (+7.302). Ricoverati con sintomi +80 (18.372); terapie intensive +22 (2.216) con 163 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 323.047 tamponi totali (ieri 325.404) di cui 163.057 molecolari (ieri 175.506) e 159.990 test rapidi (ieri 149.898) con 110.202 casi testati (ieri 107.952); 18.916 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,85% (ieri 6,29% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 17,16% (ieri 18,98%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.191; Emilia Romagna 2.542; Campania 2.215; Lazio 1.347; Veneto 1.285; Piemonte 1.188; Toscana 1.126; Puglia 1.123. In Lombardia curva +0,70% (ieri +0,77%) con 45.865 tamponi totali (ieri ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) In data 27l’incremento nazionale dei casi è +0,65% (ieri +0,71%) con 2.907.825 contagiati totali, 2.398.352 dimissioni/guarigioni (+11.320) e 97.507 deceduti (+280); 411.966 infezioni in corso (+7.302). Ricoverati con sintomi +80 (18.372); terapie intensive +22 (2.216) con 163 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 323.047 tamponi totali (ieri 325.404) di cui 163.057 molecolari (ieri 175.506) e 159.990 test rapidi (ieri 149.898) con 110.202 casi testati (ieri 107.952); 18.916 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,85% (ieri 6,29% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 17,16% (ieri 18,98%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.191; Emilia Romagna 2.542; Campania 2.215; Lazio 1.347; Veneto 1.285; Piemonte 1.188; Toscana 1.126; Puglia 1.123. In Lombardia curva +0,70% (ieri +0,77%) con 45.865 tamponi totali (ieri ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 morti - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 febbraio: 18.916 nuovi casi, i morti sono 280 - SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 27 febbraio - ag_notizie : Coronavirus, 518 nuovi casi di contagio in Sicilia (+19 in provincia): calano ancora i ricoveri, altri 21 morti… -