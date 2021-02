Blitz nella fabbrica del falso, titolare dà 850 euro ai finanzieri: “Prendetevi un caffè”. Arrestato (Di sabato 27 febbraio 2021) . In manette è finito un cittadino di origine cinese di 48 anni, che ha provato a corrompere con 850 euro i finanzieri che avevano fatto irruzione nella sua fabbrica di scarpe false ne “La Maddalena”, quartiere nel cuore di Napoli. I militari delle Fiamma Gialle hanno anche sequestrato migliaia di scarpe contraffatte dei più noti marchi. Ha provato a corrompere i finanzieri che stavano sequestrando la sua merce contraffatta: per questo, a Napoli, un cittadino cinese di 48 anni è stato Arrestato. nella fattispecie, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego, impegnati in servizi di controllo economico del territorio, hanno individuato una vera e propria fabbrica di scarpe contraffatte dei più noti marchi: la scoperta a “La Maddalena”, ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 27 febbraio 2021) . In manette è finito un cittadino di origine cinese di 48 anni, che ha provato a corrompere con 850che avevano fatto irruzionesuadi scarpe false ne “La Maddalena”, quartiere nel cuore di Napoli. I militari delle Fiamma Gialle hanno anche sequestrato migliaia di scarpe contraffatte dei più noti marchi. Ha provato a corrompere iche stavano sequestrando la sua merce contraffatta: per questo, a Napoli, un cittadino cinese di 48 anni è statofattispecie, idel Gruppo Pronto Impiego, impegnati in servizi di controllo economico del territorio, hanno individuato una vera e propriadi scarpe contraffatte dei più noti marchi: la scoperta a “La Maddalena”, ...

