Blitz nel centro storico di Napoli, bar aperti oltre orario: arriva la Polizia e li chiude (Di sabato 27 febbraio 2021) Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani e i militari della Guardia di Finanza hanno effettuato servizi tesi alla prevenzione e al contrasto delle violazioni delle vigenti normative anti Covid-19 nelle zone della “movida” di piazza Bellini, piazza del Gesù, via Mezzocannone, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Pessina e nelle strade adiacenti. Chiusi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 27 febbraio 2021) Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani e i militari della Guardia di Finanza hanno effettuato servizi tesi alla prevenzione e al contrasto delle violazioni delle vigenti normative anti Covid-19 nelle zone della “movida” di piazza Bellini, piazza del Gesù, via Mezzocannone, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Pessina e nelle strade adiacenti. Chiusi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Blitz di carabinieri e polizia locale a Bologna: molti giovani sono scappati, 43 multati. Preoccupazione e appelli per e… - raffaellasalato : RT @Dio: Bin Salman autorizzò il blitz per uccidere e fare a pezzi il giornalista Khashoggi, in puro stile rinascimentale. Nel senso dei Bo… - Maselli_Andrea : RT @Miti_Vigliero: Blitz di carabinieri e polizia locale a Bologna: molti giovani sono scappati, 43 multati. Preoccupazione e appelli per e… - aranciaverde : RT @Miti_Vigliero: Blitz di carabinieri e polizia locale a Bologna: molti giovani sono scappati, 43 multati. Preoccupazione e appelli per e… - Miti_Vigliero : Blitz di carabinieri e polizia locale a Bologna: molti giovani sono scappati, 43 multati. Preoccupazione e appelli… -