Bin Salman fu il mandante dell'omicidio di Khashoggi. Per Renzi il regime era il "Rinascimento arabo" (Di sabato 27 febbraio 2021) Stando ad un nuovo rapporto redatto dall'intelligence USA, Mohammed Bin Salman ha autorizzato l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Lo scrittore fu assassinato e fatto a pezzi lo scorso 2 ottobre 2018 all'interno del consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul. Il giornalista fu eliminato perchè si opponeva al regime saudita e Bin Salman, erede al trono, lo vedeva come una possibile minaccia alla sua ascesa al potere. Secondo quanto riportato dall'intelligence statunitense, è praticamente impossibile che Bin Salman non sapesse di ciò che stava accadendo in quel giorno di ottobre del 2018 all'interno del consolato saudita di Istanbul, dato che il principe ereditario ha il controllo delle agenzie di sicurezza saudite. Inoltre, sempre secondo l'intelligence, molto difficilmente gli ...

