Bin Salman e Khashoggi, Renzi nel mirino di Pd, M5S e Sinistra italiana (Di sabato 27 febbraio 2021) Matteo Renzi nei guai. La sua visita in Arabia Saudita, in piena crisi di governo, per partecipare a una conferenza lautamente remunerata e inchinarsi al regime degli emiri aveva già fatto discutere all'epoca dei fatti. Ma ora che la Cia ha deciso di desecretare il rapporto sulle responsabilità di Mohammed Bin Salman nell'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi, la situazione per il leader di Italia viva si è fatta complicata. L'aspetto paradossale è che a spingere la pubblicazione di quel rapporto è stato il neopresidente degli Usa Joe Biden, che Renzi considera suo grande amico. Ma la mossa di Biden ha finito con l'isolare l'ex premier. Perché avere una conferma del fatto che Renzi sia andato a chiacchierare e a omaggiare il mandante di un assassino, è quantomeno imbarazzante. All'epoca, il leader ...

